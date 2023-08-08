من رحمة الله بنا.. "الحصيني": قريباً يحل أشهر النجوم "سهيل مكذّب العدّاد"!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن سهيل يحل يوم الخميس 8 صفر؛ الموافق 24 أغسطس، مشيراً إلى أن العرب يهتمون بظهوره، ويتم حساب الطوالع والمواسم عند طلوعه؛ لذا تقول العرب "سهيل مكذب العدّاد" و"سهيل مكذّب الحسّاب".
وبيّن "الحصيني"؛ أن سهيل أشهر النجوم عند العرب قديماً وحديثاً والعرب تستبشر بطلوعه باديتها وحاضرتها؛ حيث اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، ولا علاقة بين ظهور سهيل للعيان وتحسُّن الأجواء.
وأوضح، أن ظهوره أو غيره من الطوالع ليست له علاقة بالتغيرات الجوية، ودخولها لا يقدّم ولا يؤخّر؛ إنما يوافق ظهوره -أحياناً- تغير مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء وبالتالي تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا ولا سيما في المساء على معظم أنحاء السعودية، وهذا من رحمة الله بنا، لأن تغيير الأجواء فجاءةً قد يؤذي الإنسان، والله أعلم.
واستشهد، عبر حسابه على "إكس"، بآيات من كتاب الله؛ حيث يقول: قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم «وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ».