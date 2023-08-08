من رحمة الله بنا.. "الحصيني": قريباً يحل أشهر النجوم "سهيل مكذّب العدّاد"!

وأوضح، أن ظهوره أو غيره من الطوالع ليست له علاقة بالتغيرات الجوية، ودخولها لا يقدّم ولا يؤخّر؛ إنما يوافق ظهوره -أحياناً- تغير مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء وبالتالي تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا ولا سيما في المساء على معظم أنحاء السعودية، وهذا من رحمة الله بنا، لأن تغيير الأجواء فجاءةً قد يؤذي الإنسان، والله أعلم.