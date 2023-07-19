"الفضيل": العرب أدرى بمستقبلهم من أي وقت مضى.. وولي العهد يقود السعودية إلى "صفر" مشاكل

وقال: التحالفات التي حدثت والوئام الذي يحدث في الآونة الاخيرة بين السعودية وتركيا، والسعودية وإيران، والسعودية والصين، والسعودية وروسيا.. قادتنا بعد ذلك إلى أن ندخل إلى منطقة آسيا الوسطى بقوة، ولاسيما أننا نملك الجذور التاريخية والعلاقات التشاركية ‏التي يجب ألا نتخلى عنها، والبُعد العربي والبُعد الإسلامي الحاضر في هذه المنطقة، الذي يجب ألا نتخلى عنه، لكننا سندخل في هذه المرة بصفتنا أمة تريد أن تكون حاضرة في هذا المشهد، بل تريد أن تكون قائدة كذلك للمشهد.