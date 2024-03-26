“الحافلة الذكية” عززت المعرفة الرقمية بألف جلسة توعوية لأربعة الآف مستفيد بالمناطق الشمالية

وشهدت مبادرة "الحافلة الذكية" إقبالاً واسعاً تمثل بمشاركة أكثر من 4,000 مستفيد من كبار السن في مناطق حائل وبقعاء وجبّة وسكاكا والقريّات وطريف وعرعر، والذين استفادوا تعلم المهارات الأساسية اللازمة للانتقال بثقة إلى العالم الرقمي، في خطوة تسهم بدفع مسيرة التمكين الرقمي في المناطق الشمالية للمملكة. كما نجحت المبادرة بتقديم أكثر من 1,000 جلسة تقنية توعوية خلال الجولة، وركزت على التطبيقات الحكومية مثل: تطبيقات أبشر وتوكلنا ومنصات وصحتي وناجز، بالإضافة إلى تطبيق mystc، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت، والحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، والتوعية في مجال سرية المعلومات والحفاظ عليها.