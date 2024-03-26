“الحافلة الذكية” عززت المعرفة الرقمية بألف جلسة توعوية لأربعة الآف مستفيد بالمناطق الشمالية

استكملت مجموعة stc، مُمكن التحول الرقمي، بنجاح المرحلة الثانية من مبادرة "الحافلة الذكية"، والتي تهدف إلى تمكين كبار السن في المملكة من التعامل مع التقنيات الحديثة ورفع مستوى الوعي حول استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وحمايتهم من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي العالمية. حيث اختتمت أنشطتها بعد مرورها بعدد من المناطق والمحافظات الشمالية بالمملكة.
وشهدت مبادرة "الحافلة الذكية" إقبالاً واسعاً تمثل بمشاركة أكثر من 4,000 مستفيد من كبار السن في مناطق حائل وبقعاء وجبّة وسكاكا والقريّات وطريف وعرعر، والذين استفادوا تعلم المهارات الأساسية اللازمة للانتقال بثقة إلى العالم الرقمي، في خطوة تسهم بدفع مسيرة التمكين الرقمي في المناطق الشمالية للمملكة. كما نجحت المبادرة بتقديم أكثر من 1,000 جلسة تقنية توعوية خلال الجولة، وركزت على التطبيقات الحكومية مثل: تطبيقات أبشر وتوكلنا ومنصات وصحتي وناجز، بالإضافة إلى تطبيق mystc، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت، والحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، والتوعية في مجال سرية المعلومات والحفاظ عليها.
وضمن إطارالمبادرات المجتمعية لمجموعة stc يبرهن مشروع ’الحافلة الذكية‘ الذي يندرج على التزام المجموعة الراسخ بدعم مختلف فئات المجتمع عبر جميع المناطق والقطاعات. وتؤكد هذه المبادرة على المساعي بإثراء حياة الناس بالاستفادة من أفضل التقنيات المتاحة، حيث تفخر مجموعة stc بقدرتها على تسخير قوة الابتكار وجعله عامل تمكين يتيح لنا الوصول إلى مستويات جديدة من التقدم وضمان مستقبل مشرق للجميع".
ومنذ إطلاقها في شهر فبراير 2023، بلغت الرحلة التي قطعتها الحافلة الذكية خلال المرحلتين الأولى والثانية أكثر من 6 آلاف كيلومتر، ووصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من 6,000 شخص، وشهدت عقد أكثر من 1,200 جلسة توعية تحت إشراف فريق عمل يتميز بالقدرة المعرفية والمهارات اللازمة. كما تبرهن هذه المبادرة على مدى كفاءة منهجية التنمية المستدامة التي تتبعها المجموعة، وتواصل stc سعيها الحثيث للاستفادة من منافع التحول الرقمي في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة.