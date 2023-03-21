حرم جامعة جورج واشنطن يحتضن معرض مساهمات المرأة السعودية في رؤية 2030

وأوضحت رئيسة النادي السعودي بجامعة جورج واشنطن المبتعثة هداية خالد المغلوث، أن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يتزامن مع احتفاء المجتمع الدولي والجامعات بشكل خاص في شهر مارس بتاريخ المرأة ومنجزاتها، وتهدف إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتمكينها في مختلف المجالات الحيوية، مشيدة بدعم وتمكين الملحقية الثقافية.