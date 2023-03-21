حرم جامعة جورج واشنطن يحتضن معرض مساهمات المرأة السعودية في رؤية 2030

نظّمت الأندية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الاثنين، جلسة حوارية ومعرضًا لإنجازات المرأة السعودية ومساهمتها في مختلف المجالات لتحقيق رؤية 2030؛ وذلك بحرم جامعة جورج واشنطن، تحت إشراف الملحقية الثقافية لدى سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وركزت الجلسة على جهود المملكة في تمكين المرأة، واستعراض الأرقام الصادرة عن ارتفاع فرص عملها ومنجزاتها المتعددة في المجالات كافة.
وفي نهاية الجلسة، سلّم مدير إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية عبدالكريم العبثاني دروعًا تذكارية للمشاركات في الجلسة.
وأوضحت رئيسة النادي السعودي بجامعة جورج واشنطن المبتعثة هداية خالد المغلوث، أن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يتزامن مع احتفاء المجتمع الدولي والجامعات بشكل خاص في شهر مارس بتاريخ المرأة ومنجزاتها، وتهدف إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتمكينها في مختلف المجالات الحيوية، مشيدة بدعم وتمكين الملحقية الثقافية.
وصاحَبَ هذه الجلسة الحوارية والمعرض، عددٌ من براءات الاختراع، والمواهب الفنية للمبتعثات السعوديات.