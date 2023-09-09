"تزدان بك كل القمم".. مغردون يحتفون بحضور ولي العهد لقمة "العشرين"

احتفى مغردون بتشريف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، لقمة قادة وزعماء مجموعة دول العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، ورئاسته للوفد السعودي.
وجاء حضور ولي العهد الباهي مصاحبًا لإعلان سموه خلال كلمته الافتتاحية أمام القادة، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ مؤكدًا أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي وسيوفر فرص عمل طويلة الأمد.
وصعد وسم ولي العهد في قمة العشرين للترند، وعلق المغردون من خلاله على تشريف ولي العهد للقمة التي تجمع زعماء أكبر الدول الاقتصادية في العالم.
وكتب الكاتب إبراهيم السليمان، مثنيًا على حضور الأمير محمد بن سلمان الطاغي: "تزدان بك كل القمم ومن هيبتك تنصت لك الأمم".
وأشار منذر آل الشيخ إلى أن الهند تخطت البروتوكولات في استقبال ولي العهد: "الأمير محمد بن سلمان هو الزعيم الوحيد من زعماء قمة العشرين الذي استقبله وزير، وهو الوحيد الذي استقبله رئيس الوزراء الهندي بالأحضان. ولي العهد محط أنظار وإعجاب العالم؛ لذا تُكسَر البروتوكولات أمام هيبة وعزة زمانه؛ فهو القمة أينما وجد".
وأرفق الداعية الدكتور عائض القرني صورة لولي العهد أثناء وصوله لمقر انعقاد القمة، معلقًا: "القمة لكل قمة".
فيما كتب مشعل الخالدي، تعليقًا على مشاركة ولي العهد: "ملهمنا وقائدنا الذي بنى قواعد الاقتصاد السعودي الحديث حتى دخلت المملكة بفضل تخطيطه ورؤيته في أقوى عشرين اقتصادًا في العالم، وحيدة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط".
وعلق عبدالله الطويلعي على الاستقبال الحار من رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، لولي العهد قبل انعقاد القمة، قائلًا: "ماذا فعل الرئيس الهندي عندما شاهد ولي العهد. للعظماء هيبة".