"تزدان بك كل القمم".. مغردون يحتفون بحضور ولي العهد لقمة "العشرين"

وأشار منذر آل الشيخ إلى أن الهند تخطت البروتوكولات في استقبال ولي العهد: "الأمير محمد بن سلمان هو الزعيم الوحيد من زعماء قمة العشرين الذي استقبله وزير، وهو الوحيد الذي استقبله رئيس الوزراء الهندي بالأحضان. ولي العهد محط أنظار وإعجاب العالم؛ لذا تُكسَر البروتوكولات أمام هيبة وعزة زمانه؛ فهو القمة أينما وجد".