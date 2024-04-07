بنّاءة ومتنوعة.. ما أشكال دعم المملكة للصومال؟

وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، مَوّلت المملكة في الصومال -من خلال الصندوق السعودي للتنمية- ١٦٢ مشروعًا في قطاعات: الأمن الغذائي والزراعي، والتعليم، والصحة، والتعافي المبكر، والمياه والإصحاح البيئي، كما أنشأت ٢٤ مشروعًا إغاثيًّا وإنسانيًّا يستفيد منها أكثر من ٥ ملايين صومالي، ومن المتوقع أن تساهم الزيارة الرسمية الحالية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى المملكة؛ حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس؛ في تعزيز وتطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين.