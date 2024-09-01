بالصور: معاناة متفاقمة.. السودان الممزقة بين الحرب والفيضان

وكعادتها هبت السعودية لنجدة الشعب السوداني المتضرر من الفيضانات؛ إذ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فور وقوع المأساة عدد 1100 سلة غذائية في محلية شندي في ولاية نهر النيل، استفاد منها نحو 6325 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين والمتضررين من السيول والأمطار؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.