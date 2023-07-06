center3 تُوَسع مركز بياناتها في الرياض لتنمية التطور الرقمي في المنطقة

center3 هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، وتمتلك ما يزيد على 25 مركز بيانات موزعة في مختلف مدن المملكة، وتعمل على توسعتها لرفع سعة الطاقة الرقمية لها لأكثر من 300 ميجاواط خلال السنوات القادمة؛ استكمالًا للمشروع الذي أطلقته stc كأكبر مشروع مراكز بيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي متوافقًا مع استراتيجية مجموعة stc "تجرأ" التي تهدف لإيجاد حلول تقنية تساهم في الدفع نحو التحول الرقمي في المملكة والمنطقة؛ مما يسهم في أن تصبح المملكة مركزًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية التي تلعب دورًا محوريًّا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.