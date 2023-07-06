center3 تُوَسع مركز بياناتها في الرياض لتنمية التطور الرقمي في المنطقة

أعلنت شركة center3 المركز الإقليمي الرقمي الرائد في تقديم خدمات الاستضافة ومراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، عن توسيع مركز بياناتها الواقع في الرياض بسعة إضافية تبلغ 9.6 ميجاواط.
وتمت توسعة المركز بأفضل المعايير والجاهزية لاستضافة بيانات كبرى الشركات في المجال التقني.
ويهدف هذا التوسع إلى تحسين وزيادة سعة خدمات استضافة البيانات التي تقدّمها center3 لعملائها، وتعزيز تنمية مراكز البيانات؛ بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا رقميًّا إقليميًّا، يساهم في الربط بين ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ويتميز مركز البيانات الذي تمت توسعته بأحدث التقنيات والبنية التحتية المميزة؛ حيث تم بناؤه ليوافق المعايير العالمية لكبرى شركات التقنية. كما سيخدم هذا التوسع بدوره عملاء center3، وسيمكّنهم من تقديم جميع خدماتهم السحابية والرقمية بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع.
ويأتي قرار توسعة هذا المركز، وهو أحد أكبر مراكز البيانات التابعة لشركة center3 في الرياض، ضمن موجة من التوسعات التي شملت عددًا من مراكز بيانات center3 الأخرى في منطقتي الرياض وجدة، والمقرر الانتهاء من استكمال أعمال توسعتها خلال الفترة القادمة.
كما تعمل center3 على إنشاء مراكز بيانات جديدة كليًّا في جدة والرياض والدمام، ومواقع استراتيجية أخرى حول المملكة لتعزيز انتشار مراكز البيانات وخدمة عملائها بشكل أوسع؛ من منطلق حرص الشركة على تطوير مراكز بياناتها وتوفير خدمات الاتصال المتنوعة (من ضمنها خدمات ربط المواقع) لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها، كما تتميز هذه التوسعات الجديدة بمعايير تشغيلية تُعَد الأفضل في فئتها، وتتماشى مع مستويات الخدمة العالمية ومؤشرات الأداء الرئيسية.
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة center3 المهندس فهد الهاجري: "تمثل هذه التوسعة جزءًا من خطة توسع مراكز بيانات center3، التي تهدف لتوفير طاقة استيعابية لبيانات عملائها وتحقيق متطلباتهم في الفترة الزمنية المخطط لها، ويعكس هذا التوسع حرص الشركة الدائم على الاستثمار في أحدث التقنيات، وتوفير خدمات استثنائية لعملائنا، كما أن هذا التوسع سيمكّن center3 من تلبية متطلبات السوق المتزايدة واحتياجات العملاء".
وأضاف الهاجري: "تطمح center3 إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز بياناتها، إلى أربعة أضعاف طاقتها الحالية خلال السنوات القادمة داخل المملكة وخارجها؛ للمحافظة على مكانتها كأكبر مركز رقمي في المنطقة؛ مما سيساهم في تطور وتحسين كفاءة مراكز البيانات، ويساهم في توطين المزيد من التطبيقات الرقمية في المملكة؛ في خطوة كبرى لدعم مسيرة وجهود التحول الرقمي في المملكة والمنطقة بشكل عام، والذي يسهم بدوره في نمو الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية".
center3 هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، وتمتلك ما يزيد على 25 مركز بيانات موزعة في مختلف مدن المملكة، وتعمل على توسعتها لرفع سعة الطاقة الرقمية لها لأكثر من 300 ميجاواط خلال السنوات القادمة؛ استكمالًا للمشروع الذي أطلقته stc كأكبر مشروع مراكز بيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي متوافقًا مع استراتيجية مجموعة stc "تجرأ" التي تهدف لإيجاد حلول تقنية تساهم في الدفع نحو التحول الرقمي في المملكة والمنطقة؛ مما يسهم في أن تصبح المملكة مركزًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية التي تلعب دورًا محوريًّا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.