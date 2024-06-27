جازان ... نجاح عملية معقدة ودقيقة باستخدام الميكروسكوب وجهاز ملاحة الأعصاب

وأضاف أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تم إجراء العملية بواسطة استخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز ملاحة الأعصاب وتم خلال العملية إجراء تحليل نسيجي [ فروزن ] لتأكيد التشخيص وتم التعامل مع الأنسجة المغلفة للدماغ والأعصاب الممتدة إلى المخيخ وإرخاء العصب السابع المغذي للوجه في عملية استمرت 7 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة