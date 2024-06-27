جازان ... نجاح عملية معقدة ودقيقة باستخدام الميكروسكوب وجهاز ملاحة الأعصاب

تمكن فريق جراحات الأذن وأعصاب الأذن وقاع الجمجمة الجانبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إجراء عملية جراحية معقدة لمريض بواسطة الميكروسكوب الجراحي وجهاز ملاحة الأعصاب.
وفي التفاصيل ذكر الفريق الطبي أن المريض حضر للمستشفى وكان يعاني من مرض نسيجي تآكلي غائر في القناة السمعية الداخلية والعظم الصخري الأمامي لقاع الجمجمة.
وأضاف أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تم إجراء العملية بواسطة استخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز ملاحة الأعصاب وتم خلال العملية إجراء تحليل نسيجي [ فروزن ] لتأكيد التشخيص وتم التعامل مع الأنسجة المغلفة للدماغ والأعصاب الممتدة إلى المخيخ وإرخاء العصب السابع المغذي للوجه في عملية استمرت 7 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة
يشار إلى الفريق الطبي قد تكون من قائد الفريق الدكتور توفيق عبده خريزي استشاري جراحات الأذن وأعصاب الأذن وقاع الجمجمة الجانبي، والدكتور هيثم السيد، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وتخدير العمليات الدكتور فاروق.