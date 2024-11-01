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مواطنون بالليث يحمّلون بلدية غميقة مسؤولية تعثّر صيانة طريق العين الحارة.. اكتفت بإزالة الإسفلت
بعد إزالة الطبقة الإسفلتية المتآكلة.. تأخر الصيانة يفاقم معاناة مرتادي الطريق
حمّل مواطنون بلدية غميقة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة الأسباب وراء تأخر تنفيذ سفلتة طريق العين الحارة، وترك الطريق على أسوأ حال مما كان عليه قبل إزالة الطبقة الإسفلتية المتآكلة.
ووثق مواطنون الحال الذي وصل إليه الطريق الذي يعبره العديد من السكان وزوار منتزه العين الحارة للاستطباب بمياهها الكبريتية من خارج المحافظة، دون أن تكترث البلدية لخطورة الطريق وأهميته على مستوى المنطقة.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً سابقاً عن سوء الطبقة الإسفلتية في الطريق، وهو الأمر الذي تفاعلت معه بلدية غميقة وقامت بإزالة الطبقة المتآكلة تمهيداً لاستبدالها وتنفيذ أعمال الصيانة.
فيما لا تزال المعاناة قائمة وأشدّ خطراً مما كان عليه الطريق قبل إزالة الطبقة الإسفلتية قبل نحو أكثر من نصف شهر، بعد أن تركته البلدية بهذا الشكل دون أي بوادر لإعادة الصيانة والسفلتة.