مواطنون بالليث يحمّلون بلدية غميقة مسؤولية تعثّر صيانة طريق العين الحارة.. اكتفت بإزالة الإسفلت

فيما لا تزال المعاناة قائمة وأشدّ خطراً مما كان عليه الطريق قبل إزالة الطبقة الإسفلتية قبل نحو أكثر من نصف شهر، بعد أن تركته البلدية بهذا الشكل دون أي بوادر لإعادة الصيانة والسفلتة.