سايمون سكويب في "بيبان 2025": الفشل بداية النجاح.. والشغف هو رأس المال الحقيقي لريادة الأعمال

أكد رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب أن الفشل لا يمثل نهاية الطريق، بل هو الخطوة الأولى نحو النجاح، مشددًا على أن الإيمان بالفكرة والشغف بتحقيقها هما جوهر ريادة الأعمال، وليس رأس المال وحده.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "من التحدي إلى النجاح: قصة سايمون سكويب في بناء مسيرته الريادية"، استضافها ملتقى "بيبان 2025" على مسرح "بيبان Horizon"، ضمن فعاليات اليوم الثالث للملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح "سكويب" أن رحلته من حياة التشرد إلى تأسيس شركات ناجحة كانت مليئة بالتحديات التي صقلت شخصيته الريادية، مؤكدًا أن كل تجربة فشل كانت تمهيدًا لمرحلة نجاح جديدة.
وأشار إلى أن تجربته ألهمته لتأليف كتابه الجديد "ما هو حلمك؟" (What’s Your Dream?)، الذي يسعى من خلاله إلى مساعدة الشباب على اكتشاف أحلامهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية تحدث أثرًا إيجابيًا في مجتمعاتهم.
وأضاف أن كل إنسان يمتلك بذرة الريادة داخله، لكن ما يميز الناجحين هو الاستمرارية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدًا أن دعم الشباب ورواد الأعمال يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أكثر إبداعًا وعدلًا، وأن الجيل الحالي يتمتع بدافعية وطموحات كبيرة تؤهله لصناعة التغيير.
ويواصل ملتقى "بيبان 2025" جلساته الحوارية عبر ثلاثة مسارح رئيسية تستضيف نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والخبراء العالميين، لمناقشة مستقبل التمويل والاستثمار والتحول الرقمي، واستعراض أبرز التجارب الدولية في بناء منظومات ريادة الأعمال.