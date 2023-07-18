أمير الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين في تصادم مركبتين بالبطحاء

وقد باشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء - حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث التصادم، حيث ضمّت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصاً وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص -رحمهم الله- وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبتين.