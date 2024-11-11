"أكبر مزرعة عضوية بالعالم".. شهادتان من "جينيس" لشركة سعودية برعاية أمير الجوف

نوّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بمنطقة الجوف، ودعم للمشروعات التنموية والاقتصادية، واهتمام كبير ودعم لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن المنطقة حظيت بالعديد من المشروعات التنموية سواءً في مجال البيئة والمياه أو الزراعة.