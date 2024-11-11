"أكبر مزرعة عضوية بالعالم".. شهادتان من "جينيس" لشركة سعودية برعاية أمير الجوف

نوّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بمنطقة الجوف، ودعم للمشروعات التنموية والاقتصادية، واهتمام كبير ودعم لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن المنطقة حظيت بالعديد من المشروعات التنموية سواءً في مجال البيئة والمياه أو الزراعة.
جاء ذلك خلال رعايته بمكتبه اليوم، تسليم شهادتي جينيس للأرقام القياسية من ممثل جينيس للأرقام القياسية كنزي بنت عماد الدفراوي للرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبد العزيز بن محمد الرجيعي.
وقال أمير المنطقة: نفتخر ونعتز بما حققته رؤية المملكة 2023 من المنجزات الوطنية في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، واطّلع على شهادتي جينيس التي حصلت عليهما شركة الجوف للتنمية الزراعية بصفتها أكبر مزرعة عضوية بالعالم، وأكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم.
وهنأ بهذه المناسبة الجميع، مؤكدًا أنّ هذا الحدث يعكس ما تزخر به منطقة الجوف من قدرات كبيرة ومميزة، جعلها سلة غذاء للمملكة، كما أنها تسهم في تهيئة بيئة زراعية مستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وإبراز هوية المنطقة على مستوى عالمي.
من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته وحرصه الدائم لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة، مضيفًا أن منطقة الجوف أنموذجٌ يحتذى به في عددٍ من المبادرات النوعية والرائدة في المجالات الزراعية والبيئية وتنقية المياه.
وجاء تسليم الشهادتين، تزامنًا مع يوم الغذاء العضوي، الذي يأتي تأكيدًا على أهمية اتخاذ الخيارات الغذائية الصحية، ويجسد الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.