"معهد الصناعات الغذائية" يوقّع اتفاقيةَ شراكة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إبراهيم بن سعود العقيلي، أن دعم الكوادر السعودية هو الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية، و سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم الكوادر السعودية بما يتماشى مع تحقيق برامج ومستهدفات رؤية 2030 التي ترتكز على دعم المحتوى المحلي.