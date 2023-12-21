"الحصيني": اليوم هو الخامس عشر من المربعانية.. وغدًا الحالة الجوية الممطرة السادسة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم هو الخامس عشر من المربعانية، وذلك حسب النماذج العددية للطقس، متوقعًا نشوء حالة ممطرة على أجزاء من الغربية والشمالية تمتد - إن شاء الله - نحو أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة، وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ.
وأضاف: بدايتها من مساء غدٍ الجمعة 9 جمادي الثاني 1445هـ، تستمر عدة أيام والأمطار خلال "36" ساعة القادمة من مساء غدٍ الجمعة إلى يوم السبت على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف وشرق الشمالية وشمال مكة، كما أن هناك فرصة أمطار على سواحل الإمارات.
وتوقع "الحصيني" أن تكون الأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة وشبه غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول قد تكون غزيرة على سواحل تبوك والمدينة مع حبات برد، كذلك مع فرصة سيول، كما توقع يوم الجمعة نشوء رياح متوسطة في معظمها تنشط على فترات، كما هو موضح في خريطة الرياح نهارًا عليها أسماء المدن في الليل.
وختم: اكشتوا، لكن ثقلوا الملابس في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية، كذلك اكشتوا يوم السبت 10 جماد ثاني في البر، لكن ابتعدوا عن المناطق الرملية نهارًا في أماكن نشاط الرياح، كما هو موضح في خريطة الرياح نهارًا عليها أسماء المدن، وفي الليل اكشتوا، لكن ثقلوا الملابس في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية.