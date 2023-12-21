"الحصيني": اليوم هو الخامس عشر من المربعانية.. وغدًا الحالة الجوية الممطرة السادسة

‏وتوقع "الحصيني" أن تكون الأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة وشبه غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول قد تكون غزيرة على سواحل تبوك والمدينة مع حبات برد، كذلك مع فرصة سيول، كما توقع يوم الجمعة نشوء رياح متوسطة في معظمها تنشط على فترات، كما هو موضح في خريطة الرياح نهارًا عليها أسماء المدن في الليل.