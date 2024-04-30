طرح فرصتين استثماريتين جديدتين لتطوير مخططي ولي العهد وشهداء الوطن في مكة

جدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة والتى أثبتت نجاحها من خلال طرح العديد من المشاريع التي قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة، حيث إن حجم الاستثمارات في العاصمة المقدسة يتخطى مئات المليارات، وشملت المشاريع الاستثمارية مختلف الأنشطة كالمدن الصناعية والترفيهية وإنشاء مدينة للسيارات وغيرها من المشاريع التي ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للشركات في السنوات القادمة.