طرح فرصتين استثماريتين جديدتين لتطوير مخططي ولي العهد وشهداء الوطن في مكة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرح فرصتين استثماريتين جديدتين لتطوير مخططين من مخططات المنح الكبيرة بمكة المكرمة، وهما مخطط ولي العهد9 الجزء(ب) ومخطط شهداء الوطن.
يأتي ذلك ضمن خطط أمانة العاصمة المقدسة لتطوير المخططات السكنية وإيصال الخدمات المختلفة لها من خلال إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خدماته في عملية التطوير وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة ، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط.
وقد طبقت الأمانة هذا النهج في عدة مخططات بمكة المكرمة، وأثبتت التجربة نجاحها، مما سيؤدي إلى انتعاش هذه المخططات وسرعة النهوض العمراني فيها.
وتعد هذه المخططات المستهدفة من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحة مخطط ولي العهد9الجزء (ب) (6,077,494,28)م2 ويحتوي على (4649) قطعة سكنية، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لمخطط شهداء الوطن (1,358,762,22) م2 ويحتوي على (738) قطعة سكنية.
وأعلنت الأمانة عن طرحها أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار لتنفيذ كافة الخدمات التي تشمل (قطع صخري – تمهيد – سفلتة – أرصفة – إنارة - أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول - أعمال خدمات البنية التحتية من تمديدات شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء) وذلك وفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
وأهابت الأمانة بالراغبين في التقدم لهذه المنافسات استكمال كافة الاشتراطات والوثائق المطلوبة وصورة من السجل التجاري وشهادة تسديد الزكاة والدخل وتعبئة كراسة الشروط والمواصفات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوقيع وختم جميع الصفحات ووضعها داخل ظرف مختوم موضحاً فيه بيانات الشركة، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 300,000 ريال لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، وخطاب مقدم من المستثمر بطلب الشراء والدخول في المنافسة.
وسيتم تقديم العروض والوثائق في المبنى الرئيسي لأمانة العاصمة المقدسة بحي المعابدة في الدور الخامس، الإدارة العامة للاستثمارات وحدة الفرص الاستثمارية.
وسيكون آخر موعد لبيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المشاريع 29/ 7/ 2024م لكلا المنافستين، وتبلغ قيمة الكراسة لكل مشروع 25,000 ريال.
ويمكن الاطلاع على مسودة كراسة الشروط والمواصفات على الموقع الالكتروني للأمانة وعبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، أو الاتصال على رقم الأمانة (5739555-012) تحويلة 2695-2786 أو الاتصال على رقم الإدارة العامة للاستثمار وحدة الفرص الاستثمارية (5740206-012) أو الاتصال على مركز خدمات المستثمرين/إدارة التسويق رقم (0125767671) أو على الإيميل (IS-MAIL@HOLYMAKKAH.GOV.SA).
جدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة والتى أثبتت نجاحها من خلال طرح العديد من المشاريع التي قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة، حيث إن حجم الاستثمارات في العاصمة المقدسة يتخطى مئات المليارات، وشملت المشاريع الاستثمارية مختلف الأنشطة كالمدن الصناعية والترفيهية وإنشاء مدينة للسيارات وغيرها من المشاريع التي ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للشركات في السنوات القادمة.
وستعمل الأمانة على دراسة طرح العديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة.