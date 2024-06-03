"موسم جدة 2024" يعود بفصل جديد ويكشف عن هويته "من جديد"

ويعتبر موسم جدة 2024 حدثاً ثقافياً رياضياً سياحياً ترفيهياً يضفي رونقاً خاصاً، ويثري بأنشطته المتنوعة مختلف الأذواق والفئات العمرية، وبُعزز مكانة جدة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية، حيث يعود بحُلةٍ جديدة، وحضور أقوى من أيِّ وقتٍ مضى، ويتزامن الموسم مع نهضةٍ وتحسين تشهدها محافظة جدة في البُنية التحتية، وتطوير للمرافق السياحية، وبناء العديد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، لضمان تجربة سياحية مميزة، والتعريف بجِدة كوجهة سياحية متجددة، وإبراز ما تتمتع به من إمكانات ثقافية وسياحية وترفيهية وبما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.