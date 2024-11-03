طقس أول أيام الاختبارات.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة على هذه المناطق وخفيفة بأخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.