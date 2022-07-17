وزير الخارجية: السعودية ستشتري أنظمة دفاع صاروخي وفقًا لأفضل الحلول

وعلق وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على صور مصافحة "القبضة" بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، جو بايدن قائلاً : "لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا المجاملات، هذا طبيعي جدًا".