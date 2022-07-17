وزير الخارجية: السعودية ستشتري أنظمة دفاع صاروخي وفقًا لأفضل الحلول

أكد وزير الخارجية "الأمير فيصل بن فرحان": أن السعودية ستشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية وفقًا لأفضل الحلول لاحتياجات المملكة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في رده على أسئلة لـCNN عن نية المملكة شراء منظومات دفاع صاروخية صينية، مضيفًا أن "السعودية ترى الولايات المتحدة كشريك أساس في المشتريات الدفاعية".
واستدرك بالقول "لكن بالطبع إذا لم نتمكن من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".
وتابع : أعتقد دائمًا أن الولايات المتحدة ستكون دائمًا أهم شريك لنا في الأمن القومي ولكن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلق وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على صور مصافحة "القبضة" بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، جو بايدن قائلاً : "لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا المجاملات، هذا طبيعي جدًا".
وأضاف : "أرى الصورة بمثابة فوز للرئيس بايدن " وتابع : خرج من ذلك بلقاء مع زعيم رئيس في المنطقة وبإعادة تنشيط الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.