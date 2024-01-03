بتقنيات متقدمة.. نجاح أول عملية استبدال كامل لمفصل مِرفق ثمانينية في "سعود الطبية"

تَمَكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء أول عملية تبديل مفصل المرفق لمريضة ثمانينية كانت تعاني من كسر وخشونة في المرفق الأيسر من خمسة أشهر؛ مما أثر على حركة المفصل وعلى مزاولتها للأعمال اليدوية اليومية.