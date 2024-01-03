بتقنيات متقدمة.. نجاح أول عملية استبدال كامل لمفصل مِرفق ثمانينية في "سعود الطبية"

تَمَكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء أول عملية تبديل مفصل المرفق لمريضة ثمانينية كانت تعاني من كسر وخشونة في المرفق الأيسر من خمسة أشهر؛ مما أثر على حركة المفصل وعلى مزاولتها للأعمال اليدوية اليومية.
وقال استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية وقائد الفريق الطبي د.بندر السهلي: تم عمل الفحوصات القلبية والروتينية اللازمة قبل إجراء العملية من أشعات تلفزيونية للقلب، وأشعات سينية ومقطعية للمرفق الأيسر، وخضعت المريضة لعملية استبدال كامل لمفصل المرفق الأيسر.
وأضاف: تكللت العملية بالنجاح وتمت متابعة المريضة بعد العملية في التنويم من قِبَل أخصائيي العلاج الطبيعي والوظيفي؛ لوضع خطة التأهيل اللازمة لمثل هذه الحالات.
وعبّر السهلي عن فخره بنجاح هذه العملية والتقنيات المتقدمة المستخدمة؛ مؤكدًا على الاجتهاد لتوفير الرعاية الصحية الأفضل للمرضى وتحسين جودة حياتهم، ومواصلة العمل الجاد والبحث المستمر لتقديم العلاج الأمثل.
وقدّم شكره للفريق الطبي المشارك والمكون من د.حسن الرمضان وإلى قسم جراحة العظام على الدعم المتواصل، وإلى العاملين من تمريض ومشرفين في غرف العمليات لجراحة العظام.