سماحة مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمكتبه في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي العام والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.