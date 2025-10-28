سماحة مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمكتبه في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي العام والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
وقدّم الوزير آل الشيخ التهنئة لسماحة المفتي العام بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى له دوام التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين، ومواصلة مسيرة هيئة كبار العلماء في تبصير الناس بأمور دينهم، وذلك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –.
من جانبه، أثنى سماحة المفتي العام على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجالها، خصوصًا ما يتعلق ببيوت الله من مساجد وجوامع، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في توعية الناس بأمور دينهم وواجباتهم الدينية وفق المنهج الوسطي المعتدل ورسالة الإسلام السمحة.