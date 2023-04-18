"بلدية ظهران الجنوب" تكثف الجهود الميدانية وخدمات النظافة استعداداً لعيد الفطر

أنهت بلدية محافظة ظهران الجنوب استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ وذلك من خلال تجهيز مصلى العيد والحدائق والأماكن العامة وكذلك تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بعقود الزينة.
وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد محمد عوير أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك حرصاً على ظهور المحافظة بالمظهر الذي يليق بتلك المناسبة، وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المحافظة وزوارها الذين يتوافدون على المحافظة من شتى أنحاء المملكة.
وأشار "عوير" إلى أنه تم تكليف كافة الإدارات بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف جهود البلدية الميدانية وخدمات النظافة مثل تجهيز مصلى العيد استعداداً لتوافد المصلين وتركيب اللوحات على طرق ومداخل المحافظة، وتأهيل بعض الحدائق، لتكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المحافظة وزوارها.
وشكر المهندس "عوير" كافة منسوبي البلدية على ما يقومون به من أعمال تسند إليهم وتنفيذها على أكمل وجه لما فيه الصالح العام.