"بلدية ظهران الجنوب" تكثف الجهود الميدانية وخدمات النظافة استعداداً لعيد الفطر

وأشار "عوير" إلى أنه تم تكليف كافة الإدارات بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف جهود البلدية الميدانية وخدمات النظافة مثل تجهيز مصلى العيد استعداداً لتوافد المصلين وتركيب اللوحات على طرق ومداخل المحافظة، وتأهيل بعض الحدائق، لتكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المحافظة وزوارها.