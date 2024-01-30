مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يجري عملية استبدال مفصل الركبة بتقنية تخدير الأعصاب الطرفية

وقال د.علي الظفيري استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية والكتف، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشكو من حزمة من الأعراض، كالآلام المتزايدة والتورم وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، مع عدم الثبات عند محاولة تحمل الوزن، ورجح الفحص السريري المبدئي وجود احتكاك حاد في مفاصل الركب، وهذا ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضعت لها لاحقاً، وبينت النتائج كذلك ارتخاءً شديداً في أربطة الركبة الجانبية.