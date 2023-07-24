هاتف HUAWEI P60 Pro يرتقي بالتصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تمامًا

لا تنخدع بالصورة أعلاه. إنها ليست صورة داخل صورة، بل لقطة واحدة لقاعة المرايا في محافظة العلا السعودية، وقد تم التقاطها بهاتف HUAWEI P60 Pro. فهو أكبر مبنى من المرايا في العالم، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وموقع جذب لا بدّ من زيارته، حيث يقع عند مفترق طرق الثقافات العريقة. ويعكس هذا المعلم الرائع جمال الوادي الصحراوي والسماء المرصعة بالنجوم، ما يخلق سراباً سوريالياً. وقد تمكنت الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة في هاتف HUAWEI P60 Pro من التقاط جمال السماء الحقيقية المليئة بالنجوم وكذلك السماء داخل المرآة.