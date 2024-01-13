"فاخرة والنتائج فورية".. إطلاق "أول خط سعودي للمنتجات التجميلية الطبيعية" بالعلا

وفي سياق متصل، قال أبو بكر العنزي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بان العلا للتجارة": "يسرُّنا هذا التعاون لإطلاق خط المنتجات الجديد والرائع، وستتوافق خبرتنا العريقة في تصنيع مستحضرات التجميل، ما يضمن إقبال المستهلكين تمامًا على هذه المجموعة السعودية من المنتجات غير المسبوقة التي تنطوي على فوائد عديدة".