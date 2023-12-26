مع بداية 2024.. تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي لا تملك مقرات إقليمية بالسعودية

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود الدكتور خليل الذيابي: "المملكة عملت على إصلاح الاقتصاد السعودي منذ سنوات طويلة وفرضت تشريعات شجاعة واضحة خففت من البيروقراطية الروتينية، لكن هذا القرار أعتبره الأميز، لأن له جملة أهداف على كل المستويات حول التوظيف ودعم المنتج المحلي، كذلك جذب رأس المال الأجنبي، وتنويع روافد القطاعات الاقتصادية، مع خلق أكبر عدد من الوظائف للسعوديين".