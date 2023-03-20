محافظ الأحساء يستقبل مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم "الاثنين" أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" لولوة بنت عواد الشمري، ويرافقها المدير التنفيذي نوف بنت محمد المعجل، ومُمثلو إدارة الاتصال المؤسسي.
واطلع الأمير سعود بن طلال على نسخة الإصدار الثاني من دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية التي أطلقها المجلس خلال الفترة الماضية، ويعد المجلس إحدى مُبادرات إمارة المنطقة الشرقية التنموية، وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المُشتركة بين محافظة الأحساء ومجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية القائمة بما يخدم دعم الاحتياجات التنموية في المنطقة، مما يعود بالنفع على التنمية الوطنية والإسهام في رؤية السعودية 2030، ورفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة.
ومن جهتها أكدت لولوة الشمري أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للشراكة القائمة بين المجلس ومحافظة الأحساء إضافة إلى جولات ” أبصر ” لمحافظات المنطقة الشرقية لتمكين المسؤولية الاجتماعية بما يُساهم بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، التي تُعتبر إحدى محاور رؤية السعودية 2030 من محور التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدفين الاستراتيجيين لـ “أبصر” تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية و الخاصة، وإقامة شراكات استراتيجية بين المجلس و الجهات المماثلة على المستوى المحلي بما يعود بالنفع على التنمية الوطنية، وأشارت "الشمري" إلى أن المجلس أقام عدة أنشطة في محافظة الأحساء بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمحافظة.