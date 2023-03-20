محافظ الأحساء يستقبل مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"

ومن جهتها أكدت لولوة الشمري أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للشراكة القائمة بين المجلس ومحافظة الأحساء إضافة إلى جولات ” أبصر ” لمحافظات المنطقة الشرقية‬⁩ لتمكين المسؤولية الاجتماعية⁩ بما يُساهم بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، التي تُعتبر إحدى محاور رؤية السعودية 2030‬⁩ من محور التنمية المستدامة‬⁩، وتحقيقاً للهدفين الاستراتيجيين لـ “أبصر” تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية و الخاصة، وإقامة شراكات استراتيجية بين المجلس و الجهات المماثلة على المستوى المحلي بما يعود بالنفع على التنمية الوطنية، وأشارت "الشمري" إلى أن المجلس أقام عدة أنشطة في محافظة الأحساء بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمحافظة.