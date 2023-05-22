منتدى المشاريع المستقبلية "5" يستعرض 3 آلاف مشروع بقيمة تتجاوز 1 تريليون ريال

وقال: "تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتمامًا بالغًا بتطوير ودعم هذا القطاع، من خلال تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين كأحد الممكنات التي قدّمتها الحكومة لهذا القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها بمشاركة ممثلين حكوميين مع زملائهم من القطاع الخاص لتحقيق التكامل والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحديد فرص التطوير والنمو، كذلك صدور التوجيه الكريم بتشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة بعضوية العديد من الجهات الحكومية لتطوير قطاع المقاولات".