"الفاتحة بصوت السديس".. "الشؤون الدينية بالحرمين" تُطلق باكورة إنتاجها القرآني من استوديو الرئاسة

وتابع قائلاً: "إن القرآن الكريم تتطلع له القلوب، وتهفو إليه الأسماع، وتشرئب له الأعناق، وترنو نحوه الأبصار، وسيتم بث تلاواته ونشرها على القنوات والإذاعات، ومواقع التواصل الإسلامية والعالمية؛ بأصوات أئمة الحرمين الشريفين؛ الذين حملوا أجل رسالة وأعظم مهمة، بإمامة المسلمين في أطهر بقعتين: المسجد الحرام، ومسجد المصطفى ﷺ؛ ويأتي ذلك ضمن سلسلة دينية معدَّة؛ لنشر قيم ورسالة القرآن الكريم الوسطية، وإفادة الإنسانية جمعاء من هداياته، لما في القرآن من عمق التأثير في النفوس، وانعكاس على سلوك الفرد والمجتمع الإنساني".