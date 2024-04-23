معرض "منتدى العمرة والزيارة" يستقبل زائريه بأحدث التجارب والخدمات

ويشكل المعرض منصة شاملة للتعريف بالجهود التي هيأتها المملكة للعناية بالحرمين الشريفين، ومراحل تطور الخدمات والارتقاء بها؛ بما في ذلك مشروعات توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروعات كسوة الكعبة المشرفة، وسقيا مياه زمزم، ومشروعات النقل الجوي وعبر القطارات السريعة، وصولًا إلى خدمات التوسع في الخدمات اللوجستية المرتبطة بها لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وكافة شرائح المسافرين، وليس انتهاءً بالخدمات المرتبطة بتسهيلات إصدار التأشيرات إلكترونيًّا.