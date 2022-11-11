تخريج الدورة 136 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

وكان في استقباله لدى الوصول، نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، ومساعد قائد المنطقة الشرقية للشؤون العملياتية اللواء الركن محمد بن علي الأسمري، وقائد المعهد اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، حيث عزف سلام الفريق فور وصوله، ثم أخذ مكانه في الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة حيث بدئ الحفل بالقرآن الكريم.