رعى قائد القوات الجوية سمو الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء يوم أمس، حفل تخريج الدورة "136" من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.
وكان في استقباله لدى الوصول، نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، ومساعد قائد المنطقة الشرقية للشؤون العملياتية اللواء الركن محمد بن علي الأسمري، وقائد المعهد اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، حيث عزف سلام الفريق فور وصوله، ثم أخذ مكانه في الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة حيث بدئ الحفل بالقرآن الكريم.
وألقى قائد المعهد اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بقائد القوات الجوية في يوم الاحتفال بتخريج الدورة (136) من طلبة المعهد بعد أن أنهوا جميع متطلبات تخرجهم، وأصبحوا ولله الحمد جاهزين للانضمام إلى زملائهم في قواعدنا الجوية.
وبين قائد المعهد أن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة وطلبة من الجمهورية اليمنية الشقيقة، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج عمر بن علي القحطاني، تلا ذلك العرض العسكري.
بعدها ردد الطلبة نشيد المعهد، ثم تم تسليم راية المعهد من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعد ذلك أعلن قائد جناح الطلبة العميد الطيران الركن أحمد بن خلف الحصيني، القسم وردده الخريجون من بعده.
بعد ذلك أعلن قائد جناح التعليم العميد الفني الركن عبدالغني بن صالح الجهني نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الجوائز، حيث استلم الطلبة المتفوقون جوائزهم من يد قائد القوات الجوية.
بعد ذلك تم تكريم أسر الطلبة المتفوقين في برنامج الابتعاث على منظومة طائرات (ف 15 إس إيه) بالولايات المتحدة الأمريكية لتفوقهم أثناء فترة الابتعاث، فيما قدم قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي هدية تذكارية للقائد، قبل عزف السلام الملكي معلناً عن انتهاء الحفل.
حضر حفل التخرج عدد كبير من ضباط المنطقة الشرقية، وعدد من المواطنين وأولياء أمور الطلبة وأمهات الخريجين.