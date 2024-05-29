"الجهني": المملكة تقوم بواجبها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه

أوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني؛ أن المملكة العربية السعودية تقوم بشرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، إذ سخّرت جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله-، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وبيَّن الدكتور الجهني؛ أن رؤية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركز على أن تكون أنموذجاً رائداً ومتميزاً في خدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم؛ بما يتماشى مع تطلعات القيادة الحكيمة، وتعمل الرئاسة العامة، وبمتابعة من الرئيس العام، في أداء مهامها ضمن منظومة الجهات الحكومية؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تيسّر أداء ضيوف الرحمن مناسكهم.
وأشار "الجهني"؛ إلى أن الرئاسة تقدّم مجموعة خدمات توعوية ونوعية للحجاج والمعتمرين وزوّار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، تشمل: توظيف التقنية الحديثة، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال عدة خدمات ومنتجات توعوية؛ كمنصة الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق مبرور، وتقنية الواقع المعزز 3D، وتقنية Wi-Fi، والمنصة التفاعلية الرقمية، وتقنية QR code، وتقنية CHAT BOT، وتقنية المجال القريب NFC والخرائط التفاعلية.
وتابع، كما أسهمت الرئاسة بطباعة (3) ملايين بطاقة توعوية ذكية مزودة بخدمة الدخول المباشر لصفحة الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق مبرور عن طريق استخدام QR، وتوفير (61) من الشاشات البصرية، و(50) من اللوحات التوعوية.
وأضاف "الجهني"؛ أن الرئاسة العامة تشارك في حج هذا العام بالمراكز والنقاط الميدانية التوعوية وعددها (50)، يقوم بالعمل بها (800) موظف من ذوي الخبرة المؤهلين علمياً ومعرفياً لخدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى تفعيل عددٍ من المبادرات التوعوية مع الجهات الحكومية في عددٍ من المطارات؛ كمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأحساء الدولي، والمنافذ البرية وصالات استقبال الحجاج في مناطق: الشرقية والحدود الشمالية ونجران والجوف، وكذلك في صالات استقبال حجاج البر في منطقتَي الجوف والقصيم، ومحطات القطار؛ كمحطة قطار الحرمين بمكة المكرّمة، ومحطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، ومحطة قطار الحرمين بالمدينة المنوّرة، وفي ساحات المسجد الحرام وساحات المسجد النبوي في محيط التوسعة.
وقدَّم الدكتور الجهني؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما ومساندتهما أعمال الرئاسة العامة؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم وفق المنهج النبوي في أجواءٍ مفعمة بالأمن والإيمان والراحة والسكينة، كما شكر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند؛ على متابعته وتوجيهاته لأعمال الرئاسة العامة.