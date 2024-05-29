"الجهني": المملكة تقوم بواجبها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه

وأضاف "الجهني"؛ أن الرئاسة العامة تشارك في حج هذا العام بالمراكز والنقاط الميدانية التوعوية وعددها (50)، يقوم بالعمل بها (800) موظف من ذوي الخبرة المؤهلين علمياً ومعرفياً لخدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى تفعيل عددٍ من المبادرات التوعوية مع الجهات الحكومية في عددٍ من المطارات؛ كمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأحساء الدولي، والمنافذ البرية وصالات استقبال الحجاج في مناطق: الشرقية والحدود الشمالية ونجران والجوف، وكذلك في صالات استقبال حجاج البر في منطقتَي الجوف والقصيم، ‏ومحطات القطار؛ كمحطة قطار الحرمين بمكة المكرّمة، ومحطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، ومحطة قطار الحرمين بالمدينة المنوّرة، وفي ساحات المسجد الحرام وساحات المسجد النبوي في محيط التوسعة.