تخفيضات اليوم الوطني.. الأحيدب يكشف ثلاث حيل للتجار ويقترح الحلول

في مقاله بعنوان "حلول التلاعب بتخفيضات اليوم الوطني"، أوضح الأحيدب أن بعض أسعار السلع التي يُزعم خفضها في اليوم الوطني تزيد على أسعارها في متاجر أخرى بأكثر من 10%، مستشهدًا بمثال جهاز كي ملابس ارتفع سعره 33 ريالًا رغم إعلان التخفيض. واقترح "تكثيف متابعة الأسعار قبل اليوم الوطني بعام كامل، أي فور انتهاء العروض في اليوم الوطني السابق مباشرة".