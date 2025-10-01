تخفيضات اليوم الوطني.. الأحيدب يكشف ثلاث حيل للتجار ويقترح الحلول

كشف الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، في مقاله بصحيفة "الرياض"، عن ممارسات احتيالية ينتهجها بعض التجار تحت غطاء تخفيضات اليوم الوطني، مطالبًا وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بتشديد الرقابة لضمان حماية المستهلكين.
في مقاله بعنوان "حلول التلاعب بتخفيضات اليوم الوطني"، أوضح الأحيدب أن بعض أسعار السلع التي يُزعم خفضها في اليوم الوطني تزيد على أسعارها في متاجر أخرى بأكثر من 10%، مستشهدًا بمثال جهاز كي ملابس ارتفع سعره 33 ريالًا رغم إعلان التخفيض. واقترح "تكثيف متابعة الأسعار قبل اليوم الوطني بعام كامل، أي فور انتهاء العروض في اليوم الوطني السابق مباشرة".
وأشار الكاتب إلى أن بعض المتاجر تعلن عن تخفيضات مغرية ثم تدّعي نفاد الكمية سريعًا، مقترحًا أن يُلزم المتجر قبل الإعلان عن عروضه بتحديد عدد الكميات المتوفرة في مخازنه بشكل واضح وشفاف.
كما حذّر الأحيدب من حيلة الكاش باك "النقد المرتجع"، والتي غالبًا ما تتضمن أسعارًا مبالغًا فيها أو خصومات مخفية في تكاليف النقل والتركيب وضريبة القيمة المضافة، حتى "ينطبق عليها المثل العربي: تمخض الجبل فولد فأرًا".
وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على ضرورة "تعهد التاجر بأن سعر السلعة هو السعر العادل المعلن طوال العام، وأن النقد المرتجع يجب أن يكون نسبة خالصة وصافية للمستهلك".