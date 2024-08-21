الهيئة العامة للعقار تبدأ أعمال السجل العقاري في 4 أحياء بالمدينة المنورة

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (جزء من حي وادي الباطن، جزء من حي ضوضاء، جزء من حي وادي البطان، جزء من حي العاقول)؛ مبينةً أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.