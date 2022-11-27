"انوفست العقارية" تُعلن بيع 30% من مخطط "أرض الفيحاء"لصالح "مساكن الجادة للتطوير العقاري" وتحقق أرباح تتجاوز ٤٠٠٪

واعتبر رئيس مجلس إدارة "انوفست العقارية" إن عملية البيع تأتي ترجمة للمساعي الحثيثة التي بذلتها الشركة في تطوير مخطط "أرض الفيحاء" الممتد على مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع، والذي يتوسط موقعاً استراتيجياً على بوابة الخليج العربي، ممثلاً نقطة التقاء فريدة تربط بين مدينة الأحساء بدول الخليج، حيث سعت "انوفست العقارية" منذ استحواذها على المخطط في عام 2020 على تنميته ورفع مكتسباته بما يلائم تطلعات أهالي منطقة الأحساء في العيش ضمن مساحات إسكانية عالية الجودة، ومتكاملة المرافق والخدمات".