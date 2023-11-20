مسجلة 34.2 ملم.. "حفر الباطن" الأعلى في كمية الأمطار بالمملكة

وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.0) ملم في مدينة جازان. وتسجيل القصيم (17.2) ملم في الأبرق بالبدائع، و(12.5) في مطار القصيم، و(10.2) ملم في كلٍ من بريدة وعنيزة، و(10.0) في الرس. فيما سجّلت منطقة الرياض (17.0) في الحريّق بشقراء، و(12.8) ملم في الغاط، و(12.0) ملم في مزارع خروب بشقراء، و(11.8) ملم في عرجاء بالدوادمي، و(10.4) في الزلفي.



