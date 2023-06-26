شاهد.. وزارة الحرس الوطني جنباً إلى جنب مع باقي القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن

‏وتابع أن الحرس الوطني شارك في عدد من الفرضيات مع الدفاع المدني للتأكد من استعداد وحدات الحرس الوطني، ولضمان تحقيق الهدف المنشود ألا وهو سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.