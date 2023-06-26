شاهد.. وزارة الحرس الوطني جنباً إلى جنب مع باقي القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل وزارة الحرس الوطني جهودها في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية.
ومن جانبه، قال ضابط مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الرائد سمير بن مسلم السلمي أن التواجد على مدار 24 ساعة لاستلام وتسليم البلاغات من الوحدات المشاركة في أمن الحج وخدمة ضيوف بيت الله.
وبين ضابط مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الرائد مشعل بن غنام الدوسري أن قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في الحج تقوم بمساندة ودعم الدفاع المدني بالقوة البشرية والآلية والخدمات الطبية للاستجابة لأي طارئ لا قدر الله.
وتابع أن الحرس الوطني شارك في عدد من الفرضيات مع الدفاع المدني للتأكد من استعداد وحدات الحرس الوطني، ولضمان تحقيق الهدف المنشود ألا وهو سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.
ونشر حساب وزارة الحرس الوطني عدداً من المقاطع لجهود رجال الوزارة من مركز العمليات الموحد 911.