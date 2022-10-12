"الجبر" تقدّم كيا كارينز أمام المهتمين في حفل تجارب القيادة بالدمام

وتعدّ سيارة كارينز منتجاً عالمياً من كيا يجلب أناقة المركبة العائلية والطابع الرياضي لسيارات الدفع الرباعي في حزمة واحدة جذابة، فهي عبارة عن سيارة ذات ثلاثة صفوف من المقاعد مريحة مع أطول قاعدة عجلات في فئتها. وتأتي السيارة مع حزمة الأمان Hi-Secure Safety لأول مرة بشكل قياسي في جميع الطرازات، والتي تتضمن ست وسائد هوائية، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أماناً في السوق. كما أن كيا كارينز، هي أيضاً سيارة ذات اتصال ذكي، تأتي مع العديد من الميزات الرائدة في فئتها، لتؤسّس بذلك معايير جديدة في الصناعة.