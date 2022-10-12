"الجبر" تقدّم كيا كارينز أمام المهتمين في حفل تجارب القيادة بالدمام
احتضنت مدينة الدمام على الساحل الشرقي من المملكة حفل تجارب القيادة الذي نظّمته شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا على الموديل الجديد من رائعة كيا كارينز، وسط مشاركة عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات من مختلف مناطق المملكة، وتضمن الحفل برنامجاً متكاملاً تعرّف خلاله المدعوون على سيارة كارينز من خلال قيادتها وفقاً لمسار تم إعداده بعناية بين مدينتي الدمام والخبر، مروراً بعدد من المعالم التاريخية والحضارية.
وتعدّ سيارة كارينز منتجاً عالمياً من كيا يجلب أناقة المركبة العائلية والطابع الرياضي لسيارات الدفع الرباعي في حزمة واحدة جذابة، فهي عبارة عن سيارة ذات ثلاثة صفوف من المقاعد مريحة مع أطول قاعدة عجلات في فئتها. وتأتي السيارة مع حزمة الأمان Hi-Secure Safety لأول مرة بشكل قياسي في جميع الطرازات، والتي تتضمن ست وسائد هوائية، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أماناً في السوق. كما أن كيا كارينز، هي أيضاً سيارة ذات اتصال ذكي، تأتي مع العديد من الميزات الرائدة في فئتها، لتؤسّس بذلك معايير جديدة في الصناعة.
من جهته، قدّم السيد وائل بغدادي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الجبر الشكر لكافة المشاركين في حفل تجارب القيادة على تلبيتهم للدعوة وتفاعلهم الإيجابي مع فقرات برنامج الحفل الذي استمر لمدة يوم كامل، واشتمل إلى جانب تجارب القيادة الحية على مؤتمر لشرح التطوير الكبير الحاصل في سيارة كيا كارينز، وأيضاً العديد من الفقرات الأخرى التي تم توزيعها طيلة فترة برنامج حفل التجارب.
وعن سيارة كيا كارينز قال بغدادي: "تجسّد سيارة كارينز فلسفة كيا في التصميم وتخلق معياراً صناعياً جديداً للمركبات العائلية، فهو طراز يجمع بنجاح بين التصميم الجريء والشخصية المتطورة والأناقة والجمال الفريد والميزات عالية التقنية والسلامة لجميع أفراد الأسرة. نحن على يقين من أن كيا كارينز ستلبي احتياجات كل عائلة عصرية في حياتها اليومية ومتطلباتها الترفيهية".