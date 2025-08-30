طقس السبت .. الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.