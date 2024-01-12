188 فارسًا وفارسةً يتنافسون على كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل

وحددت اللجنة المنظمة انطلاقة السباق الساعة 6:30 صباحًا يوم غد السبت على مسافة 100 كم مقسمة على 4 مراحل، بمعدل 35 كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و25 كم للمرحلة الثانية باللون الأزرق، و20 كم لكل من المرحلتين الثالثة والرابعة باللون الأخضر.