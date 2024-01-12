188 فارسًا وفارسةً يتنافسون على كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية، غدًا السبت، سباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم بمشاركة 188 فارسًا وفارسةً من 7 دول حول العالم؛ وذلك على ميادين مزرعة الخالدية بتبراك غرب الرياض.
وحددت اللجنة المنظمة انطلاقة السباق الساعة 6:30 صباحًا يوم غد السبت على مسافة 100 كم مقسمة على 4 مراحل، بمعدل 35 كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و25 كم للمرحلة الثانية باللون الأزرق، و20 كم لكل من المرحلتين الثالثة والرابعة باللون الأخضر.
ويقام إلى جانب السباق الرئيسي سباق دولي مصاحب لمسافة 120 كم بمشاركة 33 فارسًا وفارسةً مقسم على 4 مراحل؛ 35 كم للمرحلتين الأولى والثانية باللون الأحمر، و25 كم للمرحلتين الثالثة والرابعة باللون الأزرق.
ويأتي سباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية كرابع الكؤوس التي يقيمها هذا الموسم والمحطة الأخيرة للفرسان والفارسات للتأهل والمشاركة في السباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا فبراير المقبل.