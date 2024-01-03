الأسبوع الـ11 لنادي سباقات الخيل.. اشتعال المنافسة في كأسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخالدية
يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض انطلاق مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الذي سيقام في نادي سباقات الخيل ضمن أحداث سباقات الأسبوع الـ11 من موسم سباقات الرياض، عبر إقامة أقوى شوطين للسرعة والمخصصة للخيل العربية الأصيلة وهما كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي المصنف من سباقات الفئة الأولى وجائزته المالية البالغة مليون ونصف مليون دولار وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المصنف من الدرجة الثانية، وجائزته نصف مليون دولار، بمشاركة نخبة من الخيل العربية الأصيلة الأبطال من المملكة العربية السعودية وقطر وعمان.
ويُعد هذان الكأسان مطمعًا كبيرًا لأبرز الملاك والإسطبلات لما يشكلانه من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية الأصيلة عالميًا، إذ سيكون من أهم الأسماء المشاركة في كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز G1 الذي سيقام بعد غدٍ الجمعة، الجواد عسفان الخالدية والجواد تلال الخالدية والجواد فيزير، وفي كأس إسطبلات الخالدية G2 الذي سيقام غدًا الجواد نديم الملوك الخالدية والجواد حمداني خالد الخالدية والجواد جمران الخالدية، وسيصاحب الكأسين عدة أشواط للخيل العربية الأصيلة لمختلف الفئات والدرجات متعددة الأعمار.
وتتواصل سباقات ميدان الملك عبدالعزيز لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة طيلة أيام عطلة نهاية الأسبوع، إذ يشهد البرنامج إقامة عدة كؤوس ومنافسات أبرزها: كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة المخصص للأفراس مفتوح الدرجات، ومن أبرز الأسماء المشاركة الفرس لثال تالينت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والفرس روجي آت نور للمالك سلطان الغنام، ويبرز أيضًا في أشواط يوم الجمعة كأس المملكة المتحدة، ومن أهم الأسماء المشاركة الجواد فيرست مينستر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والجواد بوندلس أوسن للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى.