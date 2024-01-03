الأسبوع الـ11 لنادي سباقات الخيل.. اشتعال المنافسة في كأسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخالدية

ويُعد هذان الكأسان مطمعًا كبيرًا لأبرز الملاك والإسطبلات لما يشكلانه من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية الأصيلة عالميًا، إذ سيكون من أهم الأسماء المشاركة في كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز G1 الذي سيقام بعد غدٍ الجمعة، الجواد عسفان الخالدية والجواد تلال الخالدية والجواد فيزير، وفي كأس إسطبلات الخالدية G2 الذي سيقام غدًا الجواد نديم الملوك الخالدية والجواد حمداني خالد الخالدية والجواد جمران الخالدية، وسيصاحب الكأسين عدة أشواط للخيل العربية الأصيلة لمختلف الفئات والدرجات متعددة الأعمار.