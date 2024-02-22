محمد العجلان بمناسبة ذكرى يوم "التأسيس": ثلاثة قرون من التلاحم والوحدة والعطاء

وشدد العجلان على أن ذكرى يوم التأسيس مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن؛ من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته؛ مؤكدًا أن هذه الذكرى العزيزة تحل اليوم والوطن يتجه إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ وقال: "برامج ومشاريع ومستهدفات رؤية 2030، باتت تتحقق اليوم على أرض الواقع.. على الرغم من أننا ما زلنا في منتصف عمر هذه الرؤية الوطنية الطموحة؛ الأمر الذي يبرهن جدوى وفاعلية برامج ومستهدفات هذه الرؤية، والتي يتم تحقيقها استنادًا على ممكنات قوية يجدها كل قطاع؛ بما في ذلك القطاع الخاص".