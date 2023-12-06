إنقاذ حياة شاب من انحشار الطعام في المريء بعنيزة

نجح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة؛ أحد مكوّنات تجمُّع القصيم الصحي، في إنقاذ مريضٍ من انحشار الطعام بعد إحضاره بوساطة سيارة إسعاف من مستشفى آخر، إلى غرفة قسم الطوارئ؛ كحالة عسر البلع الكلي، والاشتباه في وجود جسم غريب بالمريء.
وذكر التجمُّع أن المريض البالغ من العمر 32 عاماً أحسَّ بالاختناق وصعوبة في البلع عند الساعة الثانية صباحاً في أثناء تناول وجبة لحم الإبل، وعند وصوله للطوارئ كان اللعاب يسيل من فمه والدموع تنهمر من عينيه، ويحاول أن يتقيّأ دون أن يتمكّن من ذلك، ويشير بإصبعه إلى الجزء السفلي من الرقبة دون وجود صعوبة في التنفس.
وأشار التجمُّع إلى أنه تم العثور على قطعة لحم بها غضروف في بلعوم المريض من خلال الكشف السريري، كما لم تُظهر صورة أشعة أولية للصدر سبب الاختناق، وبعد إجراء تصوير مقطعي للرقبة والصدر تبيّن وجود بنية غير متجانسة ملحوظة داخل الثلث العلوي من المريء بقياس 4 × 2 سم، تتوافق مع الفقرات T1 وT2، مما يشير إلى انحشار الطعام.
ولفت إلى أنه تم تحويل المريض مباشرة إلى غرفة العمليات، وتحت التخدير العام تمّ تمرير منظار المريء الصلب، ورؤية الجسم الغريب أسفل البلعوم الحلقي مباشرةً، وباستخدام ملقط خاص تم إمساك الغضروف المتصل بكتلة اللحم وسحبه إلى الفم، حيث تم فصله ومن ثم استئصاله باستخدام منظار الحنجرة المخدر والملقط.
وأكّد التجمُّع أنه تمت بعدها عملية المرور مرة أخرى إلى المريء للتحقّق من عدم وجود بقايا طعام أو حدوث إصابة موضوعية، كما تمّ جس الرقبة للاطمئنان على عدم وجود فرقعة أو أي علامة أخرى تدل على إصابة مريء المريض، ولله الحمد لم يتم تسجيل أي أضرار جانبية تُذكر وغادر المريض المستشفى بالسلامة والعافية.
يذكر أن طوارئ مستشفى الملك سعود بعنيزة استقبلت أكثر من 100 ألف مراجع حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى أكثر من 198 ألف مستفيد للفترة ذاتها.