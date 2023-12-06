إنقاذ حياة شاب من انحشار الطعام في المريء بعنيزة

وذكر التجمُّع أن المريض البالغ من العمر 32 عاماً أحسَّ بالاختناق وصعوبة في البلع عند الساعة الثانية صباحاً في أثناء تناول وجبة لحم الإبل، وعند وصوله للطوارئ كان اللعاب يسيل من فمه والدموع تنهمر من عينيه، ويحاول أن يتقيّأ دون أن يتمكّن من ذلك، ويشير بإصبعه إلى الجزء السفلي من الرقبة دون وجود صعوبة في التنفس.