"السجل العقاري" يُطلق تطبيقه الإلكتروني لتسهيل الوصول للمعلومات العقارية

ويتضمن تطبيق السجل العقاري عدداً من الخدمات المتنوّعة، حيث يتيح للمستفيدين في المناطق العقارية المعلنة تسجيل عقاراتهم وتحديد مواقعها بشكلٍ دقيق، وتنفيذ التصرفات العقارية من "بيع، أو شراء، أو رهن"، وخدمات إدارة العقار من "فرز ودمج"، إضافة إلى الاطلاع على قوائم المُلاك، والبحث عن معلومات العقار، وغيرها من الخدمات المتنوّعة.