الهيئة العامة للإعلام تصدر 12 ألف جهاز إعلامي وتمنح 150 ترخيصاً للألعاب الإلكترونية خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للإعلام عن حصيلة إنجازاتها خلال أسبوع فيما يخص الفسح والتنظيم والتراخيص. حيث تم فسح أكثر من 12,000 جهاز إعلامي مختلف، بالإضافة إلى فسح 50 محتوى سينمائي و290 كتابًا ومطبوعًا.
في مجال الألعاب الإلكترونية، تم فسح أكثر من 150 لعبة، إلى جانب إصدار شهادات عدم الممانعة لـ10 جهات، مع ترخيص 70 موثقاً.
وفي جانب التراخيص الإعلامية، أصدرت الهيئة أكثر من 50 ترخيصاً إعلامياً، وسجلت 80 شخصًا ضمن التسجيل المهني.
الهيئة تواصل جهودها المستمرة في تنظيم المحتوى الإعلامي بكافة أنواعه لضمان توافقه مع المعايير الوطنية، مما يساهم في تعزيز صناعة الإعلام المحلي وتطوير أدواته التقنية.