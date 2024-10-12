الهيئة العامة للإعلام تصدر 12 ألف جهاز إعلامي وتمنح 150 ترخيصاً للألعاب الإلكترونية خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للإعلام عن حصيلة إنجازاتها خلال أسبوع فيما يخص الفسح والتنظيم والتراخيص. حيث تم فسح أكثر من 12,000 جهاز إعلامي مختلف، بالإضافة إلى فسح 50 محتوى سينمائي و290 كتابًا ومطبوعًا.