تحت شعار"مدى الانسجام" .. انطلاق "ملتقى طويق للنحت 2023" في الرياض

وقد قامت لجنة الخبراء في ملتقى طويق للنحت 2023، بتقييم أعمال أكثر من 650 فنانًا من 61 دولة حول العالم، تقدموا بطلب المشاركة في هذه النسخة من الملتقى، ليتم اختيار 30 فنانًا من 20 دولة، وهم كل من: الفنانة البلغارية أغنسا بيتروفا، الفنان الجورجي ألكسندر فوفخادزي،الفنانة الرومانية آنا ماريا نيقارا، الفنانة البلغارية ليليا بوبورنيكوفا، الفنانة السعودية زهراء المدلوح، الفنانة السويسرية بيرثا شورتيس، الفنان السلوفيني داميان كوميل، الفنان السعودي فهد الجبرين، الفنان المغربي إكرام القباج، الفنان الألماني خافيير الفاريز، الفنان الإسباني خوسيه كارلوس كابيلو ميلان، الفنانة الأوكرانية ليودميلا ميسكو، الفنان المصري محمد الصياد، الفنان السعودي محمد الفارس، الفنان السعودي محمد الثقفي، الفنان الإيطالي مارينو دي بروسبيرو، الفنانة التركية نيلهان سيسالان يوزيفير، الفنانة السعودية نهى الشريف، الفنان الصيني كيان سيهوا، الفنان البريطاني روب جود، الفنان الفرنسي روبرت يانيك، الفنان الألماني رولاند هوفت، الفنانة السعودية رجاء الشافعي، الفنان المقدوني ساشو سازدوفسكي، الفنان النمساوي ستيفان إسترباور، الفنان البلجيكي سيلفان بات، الفنان السعودي طلال الطخيس، الفنان اليابانية تاتسومي ساكاي، الفنانة الروسية فاسيليسا تشوغونوفا، الفنانة السعودية وفاء القنيبط.