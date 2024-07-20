مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "قطري" مع تسرب السائل الدماغي بالأنف والضغط الدماغي العالى

وقال "د. الحميد": إن الفريق الفريق الطبي أجرى له عملية ترميم لقاع الجمجمة بتقنية المنظار الأنفي، وبمساعدة جهاز الملاحة الجراحية المتطور، واستخدام الغضاريف والأنسجة الأنفية، دون الحاجة لجهاز تدوير السائل الدماغي أو الحاجة لفتح الجمجمة لعمل الترميم، واستمرّت العملية لمدة "4" ساعات ومضت بسلاسة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح الكامل ونقل المريض مباشرة لغرفة التنويم، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة بعد "48" ساعة. مضيفًا: أن تسرب السائل الدماغي مع الضغط الدماغي العالي، زاد من تعقيدات العملية، ومع ذلك تمكن الفريق الطبي من ترميم قاع الجمجمة بمهارة عالية، مشيرًا إلى أن العملية جنّبت المريض، بفضل الله، مضاعفات صحية خطيرة، في مقدمتها الإصابة بعدوى بكتيرية في أنسجة الدماغ الداخلية، والتي يترتب عليها غالبًا تأثر الأعصاب والوظائف الحيوية الذي قد يؤدي بدوره إلى الوفاة لا قدر الله.