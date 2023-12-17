العالمي يزيد الراجحي يكتسح ثلاث جولات ويُتوج بلقب بطولة السعودية تويوتا للمرة الثالثة

"كان أول فوز لي بلقب البطولة كانت في 2019 عندما خضت النسخة الأولى برفقة ملاحي مايكل اور وفي عام 2022 فزت مع ملاحي ديرك فون تسيتسيفيتس، واليوم فزت مع ملاحي تيمو غوتشالك وقدم تيمو أداءً مذهلاً في هذه المهمة، قدمنا عملًا جيدًا مع وصول سيارتنا الجديدة التي تتجهز لأول رالي في الموسم القادم، رالي داكار. بالطبع نحنُ سُعداء جداً بما قدمناه سوياً لموسم 2023 ونحن جاهزون بأن نبدأ موسم 2024 بطاقة إيجابية وتحقيق الفوز بالمركز الأول في داكار."