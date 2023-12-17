العالمي يزيد الراجحي يكتسح ثلاث جولات ويُتوج بلقب بطولة السعودية تويوتا للمرة الثالثة

أحرز البطل السعودي العالمي يزيد بن محمد الراجحي لقب النسخة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية فور وصوله لخط النهاية لرالي جدة، والتي مثلت الجولة الختامية من البطولة السعودية وتحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للرالي بزمن إجمالي قدره 2 ساعة و 47 دقيقة و 14 ثانية مساء يوم السبت.
وتمكن الثنائي الذهبي الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك من تحقيق أسرع زمنا في جميع الأقسام الثلاثة للمرحلتين في رالي جدة، وهو الرالي الذي يشارك فيه غوتشالك للمرة الثانية في مسيرته بعد قطَعهم مسافة الرالي الإجمالية والتي بلغت 691 كيلومتراً. ويعد هذا الرالي الثاني في مسيرة الألماني غوتشالك برفقة يزيد الراجحي في جدة.
بدأ الرالي بمرحلة استعراضية على شاطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال جدة، ثم توجه إلى مدينة رابغ في اليوم الثاني واختتم في مدينة خليص التابعة لمحافظة جدة على متن سيارة تويوتا هايلوكس الجديدة المستعدة للمشاركة في رالي داكار الخامسة عشرة بعد حوالي خمسة عشر يومًا فقط.
في الحقيقة، شهدت البطولة منافسة قوية وحاسمة بين المتسابقين السعوديين في فئة السيارات. فمعرفة الراجحي بتضاريس وطنه بشكل واسع وخبرته الكبيرة كانت كافية للفوز بلقب بطولة السعودية تويوتا، باستثناء جولة حائل التي غاب عنها بسبب الإصابة في بداية العام، بعدها تمكن الراجحي السيطرة على جميع الجولات الثلاثة المتبقية للبطولة والفوز بجميع القابها، (رالي تبوك-نيوم، رالي القصيم، ورالي جدة) التي مثلت مسك الختام.
وبهذه المناسبة عبّر يزيد الراجحي عن سعادته بهذا الإنجاز الوطني وذلك بفوزه في البطولة الوطنية وقال: "بفضل الله وبحمده، تمكنا من تحقيق لقب البطولة السعودية تويوتا للمرة الثالثة وفي جدة لاستضافتها الجولة الختامية للمرة الثانية على التوالي"
"أهدي لقب البطولة السعودية تويوتا لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده حفظهما الله، كما أعرب عن شكري العميق لوزير الرياضة ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات على الجهود الرائعة في تنظيم ومتابعة الفعالية الرياضية، كما أشكر الجمهور الداعم لي والعريق في داخل وخارج السعودية والمحب لرياضة المحركات في وطننا"
"كما أوجه شكري الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم لي في مشاركاتي المحلية والعالمية."
"كان أول فوز لي بلقب البطولة كانت في 2019 عندما خضت النسخة الأولى برفقة ملاحي مايكل اور وفي عام 2022 فزت مع ملاحي ديرك فون تسيتسيفيتس، واليوم فزت مع ملاحي تيمو غوتشالك وقدم تيمو أداءً مذهلاً في هذه المهمة، قدمنا عملًا جيدًا مع وصول سيارتنا الجديدة التي تتجهز لأول رالي في الموسم القادم، رالي داكار. بالطبع نحنُ سُعداء جداً بما قدمناه سوياً لموسم 2023 ونحن جاهزون بأن نبدأ موسم 2024 بطاقة إيجابية وتحقيق الفوز بالمركز الأول في داكار."