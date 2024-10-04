روائي أمريكي بـ"كتاب الرياض": عندما أعود إلى بلدي سأنصح الأمريكيين بزيارة المملكة

وأشار إلى أنه لا توجد فكرة محددة للانطلاق في كتابة الرواية، ولكن يوجد لدى كل مؤلف روائي فكرة يهدف إلى إيصالها من خلال أحداث الكتابة، وعندما ترد إلى خاطري فكرة رواية أدونها وأطالعها بعد فترة، فإذا استمر حماسي لها، أحولها إلى رواية، لكن الفكرة لا تحتفظ بصيغتها الأولى عبر أحداث الرواية.