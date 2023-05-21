لمدة أسبوع.. "تعليم الرياض" تخصص الإذاعة الصباحية عن رحلة المملكة التاريخية للفضاء

من جانبه، أفاد المتحدّث الرسمي لـ"تعليم الرياض" بأن موضوعات الإذاعة الصباحية في المدارس ستشمل تاريخ العرب والمسلمين في علم الفلك، والتاريخ الحديث لاستكشاف الفضاء، وأهم الاختراعات الفضائية وجهود المملكة في استكشاف الفضاء، وبيان أهمية الأقمار الصناعية في حياتنا، إضافةً للتعريف بالهيئة السعودية للفضاء والتعريف بالفريق السعودي في الرحلة المتجهة لمحطة الفضاء الدولية والشارة المعتمدة للرحلة، إلى جانب الحديث عن برامج التدريب والمهارات اللازمة للعيش في الفضاء والتجارب الفضائية السعودي، ومنها الدماغ والجهاز العصبي والخلايا المناعية والاستمطار، وتجارب تعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى.